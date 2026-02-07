佐野麗奈インタビュー昨年末、突如、銀行を退職し、芸能活動に専念すると発表したモデルの佐野麗奈（23）。幼少の頃から、両親の献身的なサポートを受け、英語を学んできた。国際バカロレアの資格を持ち、計6回の海外短期留学を経験し、TOEICのスコアは965点。銀行員時代、英語力が評価の対象にもなったという。（全3回の第2回）＊＊＊【写真】当時から「ハイスペックな美少女」…幼少期、小中高、大学、銀行員、モデル時代の