北海道最大の歓楽街、札幌・ススキノを舞台に起きた凄惨極まりない事件から、はや2年半。当時62歳だった男性会社員が殺害された現場となり、頭部のない遺体が発見されたホテルが現在、売りに出されているという。そこで所有者に価格を尋ねたところ……。＊＊＊【写真を見る】瑠奈容疑者と「女装姿」で会ったとされる被害者遠い過去の出来事事件の主犯、田村瑠奈被告（31）はナイフで被害者をあやめ、ノコギリで首を切断した