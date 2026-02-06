2016年10月に当時10歳未満の女児の下半身を触るなどしたとして、北海道警帯広署は6日までに、強制わいせつなどの疑いで帯広市の男を逮捕した。公訴時効の約4カ月前に時効を延長する法改正があり、捜査を続けていた。