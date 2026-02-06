（台北中央社）台湾高速鉄道（高鉄、新幹線）を題材にしたアクション映画「96分」（96分鐘）が、動画配信サービス「ネットフリックス」（Netflix）の最新の週間ランキングで、全世界を対象にした非英語映画部門で4位に輝いた。国別ランキングでは、世界24の国・地域でトップ10入りした。集計期間は1月26日から2月1日まで。同作は1月30日に配信開始された。国別では台湾、香港、タイ、シンガポール、ベトナムで1位を記録。アフリカ