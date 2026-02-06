バンダイスピリッツは、『仮面ライダーゼッツ』より「S.H.Figuarts 仮面ライダーノクス」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年2月6日(金)16時から予約受け付けが開始となり、2026年8月発送予定。2026年8月発送予定「S.H.Figuarts 仮面ライダーノクス」(8,800円)『仮面ライダーゼッツ』より、「ノクス」がノクスドライバーとシャドウカプセムを使用して変身した姿「仮面ライ