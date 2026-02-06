スポニチスポニチアネックス

6日から団体が始まるミラノ・コルティナ 鍵山優真選手の靴に魂吹き込む

by ライブドアニュース編集部

  • ミラノ五輪フィギュアスケートは6日から団体が始まる
  • ミラノ出発前、男子の鍵山優真の靴に魂を吹き込んだのが職人
  • 「手研ぎは誰にも負けない自信がある」という繊細な技術を持つ
