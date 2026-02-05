人手不足の中、物流倉庫の作業効率化のために開発されたロボットが公開されました。公開されたのは、コンテナで運ばれてきた荷物を自動で降ろすアーム型のロボットです。AIを搭載したカメラでコンテナの中の荷物を認識し、アームに取り付けられた吸盤で荷物を持ち上げ、ベルトコンベヤーに流します。このロボットの導入で、これまで2人から3人で行っていたコンテナ内での作業が無人でできるようになり、作業全体の人手や時間が半分