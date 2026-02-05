衆議院選挙の投票日に悪天候が予想されるとして、大分県津久見市の保戸島では投票日を6日に繰り上げることになりました。 【写真を見る】保戸島で衆院選投票日を「2月6日」に繰り上げ悪天候で船欠航の可能性大分・津久見市 投票日の繰り上げが行われるのは、津久見市保戸島の投票所、保戸島地区集会所です。 県選挙管理委員会によりますと、投票日前日と当日の7日と8日は強風で波が高くなることが予想され、船が欠航する可