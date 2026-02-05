モード切替時も「ヨシ！」を忘れずに！四国南東部で、線路も道路も走れる「DMV」（デュアル・モード・ビークル）を運行している阿佐海岸鉄道が、2026年2月6日（金）より人気キャラクター「仕事猫」とのコラボイベントを開催します。【バスなの？ 鉄道なの？】これが仕事猫とコラボする「異形の車両」です（写真で見る）DMVは、格納式の鉄道用車輪を備えた道路・線路兼用型の車両で、走行モードの切り替えによって、鉄道として