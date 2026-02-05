バレンタインに贈るチョコレートがまだ決まっていないという方は、手作りに挑戦してみませんか？今回は、味も見た目も本格的なのに意外と簡単なバレンタイン手作りチョコレシピをご紹介。「基本の生チョコ」から「98%成功する！チョコレートケーキ」まで、初心者さんでも挑戦しやすいレシピを集めました。自分用に作るのもおすすめです！今年はどんなチョコを贈る？本格リッチな味わい♩基本の生チョコ この投稿をInst