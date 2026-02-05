ポケモン初の屋外常設施設「ポケパークカントー」が５日、よみうりランドの園内にオープンした。開園前に行われたオープニングセレモニーに登場した株式会社ポケモンのチーフ・クリエイティブ・フェローの増田順一氏は「このポケパークカントーを作るに当たって、１番に考えたのはポケモンファンの皆さん、そしてポケモンを支えてくださった皆さん。彼ら、彼女らがこの３０年という長い年月、ポケモンを好きでいてくれたこ