日本時間2026年1月25日、アメリカ・ニューヨークで開かれた全米野球記者協会主催の晩さん会。【写真】真美子夫人が晩餐会で着用した「20万円」のワンショルドレス“愛する妻”とハッキリ伝えてメジャーリーグを代表するスター選手たちが一堂に会する夕食会で、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は、満票でのMVP受賞という快挙を称えられ、壇上に立った。「日本の家族へ。そして何より、私の人生を充実させてくれた、愛する妻