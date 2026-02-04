Googleスマホ・タブレット「Pixel」シリーズに2026年2月分のソフトウェア更新を提供開始！Googleは3日（現地時間）、スマートフォン（スマホ）など向けプラットフォーム「Android」における月次セキュリティーパッチの2026年2月分を告示しています。また同社は12日（現地時間）、これらのセキュリティーパッチを含むソフトウェア更新を「Made by Google」として「Pixel」ブランドのスマホやタブレットにおいて2026年2月分のソフト