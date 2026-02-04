任天堂が2026年3月期第3四半期(2025年10月1日〜12月31日)の業績を発表し、それに合わせて「ゲーム専用機販売実績」を更新しました。2025年12月末時点で「Nintendo Switch」の累計販売台数が1億5537万台を突破し、DSを抜いて「任天堂で最も売れたゲーム機」になったことが明らかになりました。株主・投資家向け情報：業績・財務情報 - ゲーム専用機販売実績https://www.nintendo.co.jp/ir/finance/hard_soft/index.html(PDFファイル