サムライを題材にした映画やゲームが世界的に注目を集める中、イギリス・ロンドンの大英博物館で3日、「サムライ展」が始まりました。会場には、平安時代から江戸時代にかけての刀や甲冑（かっちゅう）、浮世絵をはじめ、現代のアートやゲームなど、時代を超えた約280点が並び、その多くが世界初公開です。さまざまな展示を通して、約1000年にわたる武士社会の変化をたどり、「強くて剣を振るう戦士」というイメージだけではないサ