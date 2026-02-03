マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグ第24節でフラムと対戦し3ｰ2で勝利をおさめた。マイケル・キャリック監督就任以降、勢いに乗るチームはこれで3連勝を記録している。この試合の後半ATにフラムのケビンに同点弾を許し、引き分けで試合が終わるかと思われていた中で、ブルーノ・フェルナンデスが技ありの抜け出しでクロスを上げ、ベンジャミン・シェシュコが勝ち越し弾を決めた。73分からの途中出場で値千金のゴールを決