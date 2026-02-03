2026年2月13日（金）に全国公開となる『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』。大迫力・大音響の大炎上IMAX（R）上映が決定。神威VS夜王・鳳仙の超絶作画のバトルPVも公開された。＞＞＞PV場面カットをチェック！（写真6点）コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7300万部、空知英秋により『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で連載されていた、大人気漫画『銀魂』。抱腹絶倒のギャグと壮絶アクション、そして人情や絆も詰