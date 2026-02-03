大手コンビニチェーン「ローソン」の店舗で、割引シールを貼ったパンをセルフレジに持ち込んだところ、レジ画面に定価が表示されてしまった――こんな体験談がX上で投稿された。実は、有人レジ対応の商品だったが、そのことを知らせる店内掲示はなかった模様だ。ローソンの広報部は、有人レジ利用を案内するPOPを店内に設置するほか、セルフレジで対応できる売価変更登録をすることを全店に要請したことを取材に明らかにした。割引