2月2日、保田圭がInstagramを更新した。

【写真】スタジオでマイクを持った全身SHOTなども公開

2月1日放送のフジテレビ系『千鳥の鬼レンチャン』にて、名曲のサビだけを一音も音程を外すことなく10曲連続歌唱に挑戦する大人気企画『サビだけカラオケ』に挑み、見事成功で100万円の賞金を獲得した保田。

この日の投稿では、同番組について、「鬼レンチャン 保田圭やりました」と報告すると、「3年越しにようやく リベンジを果たすことができました」と喜びのコメントを添え、賞金を持って笑顔を見せる写真や、マイクを持った全身ショットを公開。

続けて、「前回9連チャンという記録になり本当に悔しかったですし、 力量不足を改めて実感させられる結果となり 正直、心がボキッと折れてました」「なので今回、リベンジするのはとても怖かったし どうするか悩んだのですが… 自分に負けたままはやっぱり悔しい！と思い チャレンジさせて頂きました」と挑戦の経緯を明かした。

そして、企画で歌った楽曲や、視聴者からの反響などにも触れつつ、「今回も貴重な機会を下さった 千鳥さん・かまいたちさん 番組スタッフの皆様 ありがとうございました」と感謝を示していた。

この投稿に対し、ファンからは多くの祝福の声に加え、「凄ーい」「テレビの前で大喜びでした」「歌本当に上手い！」「努力が報われて良かった」「圭ちゃんならできると思ってました」などのコメントが集まっていた。

かつてモーニング娘。のメンバーとして活躍した保田。私生活では、2013年にイタリア料理研究家の小崎陽一氏との結婚を発表し、現在は2018年1月に誕生した息子の育児と仕事の両立に奮闘している。

画像出典：保田圭オフィシャルInstagramより