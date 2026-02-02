2026年4月より放送となる「ぴえろ魔法少女シリーズ」最新作TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリイ』。メインビジュアルとメインPV第1弾が公開、そしてオープニング主題歌アーティストがILLIT（アイリット）に決定した。＞＞＞メインPV場面カットやメインビジュアル、ILLITをチェック！（写真22点）1983年から1998年まで、『魔法の天使クリィミーマミ』『魔法の妖精ペルシャ』『魔法のスターマジカルエミ』『魔法のアイドルパステルユ