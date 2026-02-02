【魔法の姉妹ルルットリリイ】メインビジュアル＆PV第1弾公開！ OPはILLITに決定！
2026年4月より放送となる「ぴえろ魔法少女シリーズ」最新作TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリイ』。メインビジュアルとメインPV第1弾が公開、そしてオープニング主題歌アーティストがILLIT（アイリット）に決定した。
＞＞＞メインPV場面カットやメインビジュアル、ILLITをチェック！（写真22点）
1983年から1998年まで、『魔法の天使クリィミーマミ』『魔法の妖精ペルシャ』『魔法のスターマジカルエミ』『魔法のアイドルパステルユーミ』『魔法のステージファンシーララ』の５作品がテレビ放送された「ぴえろ魔法少女シリーズ」。その最新作となる『魔法の姉妹ルルットリリィ』が4月より放送される。
このたび、メインビジュアル、メインPV第1弾を公開するとともに、オープニング主題歌アーティストがK-POPグループ・ILLIT（アイリット）に決定。昨年末に『NHK紅白歌合戦』への2年連続出場を果たしたILLITが、渋谷系サブカルチャーのエッセンスとJ-POP感を融合させたダンスポップ曲で本作を彩る。本人たちから動画コメントも到着している。さらに、公式TikTokアカウントの開設、プレミア上映会の一般販売情報もお届け。
メインビジュアルは、それぞれステッキを手にしたリリィとルル、うぐいすとあずきが宙に浮かぶ姿が描かれている。背景はネオンで彩られ、新しくもどこかノスタルジックな雰囲気を感じさせる一枚となっている。
そしてメインPV第1弾では、ILLITが歌うオープニング主題歌『Bubee』とともに、魔法で変身した姉妹の様子や、今までイラストやぬいぐるみでしか公開されていなかった、塔子やせな、ミーターたちの動く姿も登場している。
ILLITからは「レコーディング中もアニメの世界に入り込んだような気持ちで歌いました。アニメとリンクした可愛い歌詞とキラキラポップなメロディーで、私たちも大好きな楽曲です。ぜひ皆さんもたくさん聴いてください！」とのコメントが届いている。
またXとInstagramに続き、TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』の公式TikTokアカウントも開設。作品の最新情報やショート動画など、TikTokならではのコンテンツをお届け。ぜひフォローしておこう。
さらに、『魔法の姉妹ルルットリリィ』プレミア上映会の一般販売が2月7日（土）の12：00からに決定。総勢8名の豪華キャストの登壇に加え、歌唱やトークなど盛りだくさんの内容となっているので、この機会にぜひ参加してみては。
（C）ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会
