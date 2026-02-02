今回の衆議院選挙は選挙運動期間が受験シーズンと重なっています。大分県選挙管理委員会は、試験会場周辺では選挙カーや街頭演説の音が受験に影響しないよう、静かな環境を守る「静穏保持」への配慮を求めています。 【写真を見る】「総選挙と受験」重なる異例の事態試験会場周辺での選挙運動に配慮を県選管が「静穏保持」要請、選挙カー行程見直しの動きも大分 2月8日までの12日間の選挙戦。各陣営は公