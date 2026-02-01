スターフライヤーは、2026年3月期の業績予想を下方修正した。売上高は446億5,000万円（前回発表日7億6,000万円減）、営業利益は9億円（同12億5,000万円減）、経常利益は3億円（同18億4,000万円減）となり、純利益は3億円（同14億6,000万円減）を予想する。売上高は概ね想定通りとなるものの、想定為替レートである1米ドル＝145円と比べて大幅な円安で推移しており、燃料費や航空機リース料などの費用が増加した。また、一部の航空