肥満解消と脂肪肝・糖尿病改善のための専門外来「スマート外来」の担当医である尾形氏によると、ダイエット中はもちろん、普段の生活から「極力、口にしないのが“健康の掟”」と注意喚起する食べ物として、「超加工食品」の存在を挙げます。この「超加工食品」とはいったいなんなのか……また反対に、健康のため積極的に取り入れたい食品とは。尾形氏の著書『専門医が教える肝臓から脂肪を落とす7日間実践レシピ』（KADOKAWA）