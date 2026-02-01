気温が低い冬は背中や腕などがかゆくなります。その際、ついかいてしまいますが、この場合、皮膚にどのような影響を及ぼす可能性があるのでしょうか。冬に皮膚がかゆくなる原因や対処法などについて、豊洲内科・糖尿病／形成・美容外科クリニック（東京都江東区）副院長で形成外科専門医の澤口悠さんに聞きました。【豆知識】「えっ…」これが入浴時のNG行為＆かゆみを抑える保湿術です！かくと「かゆみの悪循環」を引き起こす