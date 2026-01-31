「一生に一度の買い物」だからと、住宅購入に全力を注いでいませんか？ しかし本当に重要なのは、買った後どうするか。『相続税調査でわかった 富裕層が大事にしている「お金の基本」』（小林義崇著）では、ミリオネアの預金通帳を調べ上げてきた相続税担当の元国税専門官だからこそ知る、「普通の人」でも億単位のお金を手にする仕組みを解説しています。本書から一部抜粋し、家を買う際に富裕層が必ず考える「出口戦略」の重要性