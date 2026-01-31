【ワシントン共同】トランプ米大統領は30日、北米最高峰の自動車レースとして知られる「インディカー・シリーズ」を8月21〜23日に首都ワシントンで開催すると発表した。コース設定などを運輸長官らに命じる大統領令に署名した。米国の建国250年を祝うイベントの一環で、レースを「フリーダム250グランプリ」と名付けた。レースは連邦議会議事堂に面する緑地帯ナショナルモール付近で実施し、米国を象徴する建造物の間を駆け抜