医薬品メーカー向け包装紙器製造などを手掛ける（株）小野部製凾所（千代田区）は1月5日、電子債権の決済で再度の資金ショートを起こし、取引先などが動向を注視している。手形や小切手、電子債権の決済において、6カ月以内に2回不渡りが発生した場合、取引停止処分（支払不能処分）となり、手形交換所の加盟金融機関から2年間にわたり当座取引や貸出取引ができなくなる。1月23日に東京商工リサーチ（TSR）の取材に応じた小