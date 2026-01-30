今回お話を伺ったのは、住宅メーカーで営業職を務める小島さん（仮名・34歳）。物腰の柔らかい、清潔感のあるスーツ姿の男性ですが、実は、かつて空手で全国大会への出場経験もある武闘家なのだそうです。そんな彼が、仕事帰りのコンビニで遭遇した、滑稽かつ爽快なエピソードを語ってくれました。◆深夜のコンビニで群がる不良少年たちその日、小島さんは連日の残業を終え、疲れ果てていました。深夜の空腹を満たすため、営