世の中には自分の立場を勘違いした面接官もいるようだ。山梨県の30代女性（事務・管理）が面接での衝撃的なエピソードを寄せた。「目の前で職歴を嘲笑された挙句『うちは採らないから』『この程度のスキルしかないのか』とまで言われ、目の前で履歴書をシュレッダーにかけられた」採用する気がないのであれば、早々に切り上げれば済む話だ。これはもはや「圧迫面接」という言葉で片付けられるものではなく、人としての品性を疑わざ