3（ミ）⽉1（イ）⽇にちなみ「リトルミイフェア」シリーズ商品の発売が発表された。おすまし顔のリトルミイがメインアートとなった2026年の新作デザインアイテムが登場するほか、限定ノベルティがもらえるキャンペーンも実施される。＞＞＞リトルミイフェアのアイテムをチェック！（写真21点）『ムーミン』は、フィンランドの国民的作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによってうみだされた。ムーミントロ