【ムーミン】リトルミイをモチーフにした多彩なアイテムが登場！
3（ミ）⽉1（イ）⽇にちなみ「リトルミイフェア」シリーズ商品の発売が発表された。おすまし顔のリトルミイがメインアートとなった2026年の新作デザインアイテムが登場するほか、限定ノベルティがもらえるキャンペーンも実施される。
＞＞＞リトルミイフェアのアイテムをチェック！（写真21点）
『ムーミン』は、フィンランドの国民的作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによってうみだされた。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、60カ国以上の国々で翻訳出版されている。原作である小説、コミックス、絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーションなどは、本国フィンランドだけではなく、日本をはじめとする多くの国の人々に愛されている。
そんな『ムーミン』に登場するリトルミイは、いたずら好きで好奇⼼旺盛な⼥の⼦。2026年の「リトルミイフェア」シリーズでは、そんなリトルミイにはめずらしい ”おすまし顔” がメインアートとなっている。おすまし顔だけでなく、笑顔や後ろ姿など、さまざまな表情やしぐさを通して、リトルミイの魅⼒を感じられるデザインだ。北欧らしいやわらかなカラーリングで表現しており、空間や装いになじみやすい、世代を問わず暮らしの中に取り⼊れやすいアイテムが揃う。リトルミイの多⾯的な魅⼒を感じながら、幅広い層に楽しんでいただけるシリーズだ。
アイテムは、マグ（小鳥／イエロー）、ロークルーソックス、リップスティックポーチ（ブルー／ピンク）、刺繍キーホルダー（2種類）、トートバッグ、あれこれポーチ、フラットポーチ、バネポーチ、クッション、のれん、マスキングテープ、クロスステッチ缶、ラウンドメジャー、九谷焼針やすめ、携帯トートバッグ、タオルハンカチ、ロングポシェチーフ、三重ガーゼハンカチ、撥水ロープハンドルトートバッグ、スクエアポーチ、ぷっくりチャーム、2個セットポーチと大量にラインナップ。きっとあなた好みのアイテムが見つかるはず。
そして、ムーミンの物語の世界を体験できるテーマパーク「ムーミンバレーパーク」では、期間限定でリトルミイにちなんだフォトスポットが登場！ さらに、⼟⽇限定で⾚いアイテムを⾝に着けて来園した⽅には、この期間だけのオリジナルクリアファイルがプレゼントされる。詳細は後⽇、ムーミンバレーパーク公式サイトにて発表されるので要チェック。
また対象の店舗で対象の商品を購⼊すると、おすまし顔のリトルミイがデザインされたステッカーがプレゼントされる。スマホケースにはさんだりアイテムに貼ってデコレーションしたりとさまざまな使い⽅で楽しめる。
「リトルミイフェア」でリトルミイを満喫しよう。
（C）Moomin Characters TM
