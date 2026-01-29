記者会見で前立腺がんを公表した群馬県の山本一太知事＝29日午後、群馬県庁群馬県の山本一太知事（68）は29日の定例記者会見で、前立腺がんと診断されたと明らかにした。「ステージ2」とみられるとし「体調不良はなく、元気だ」と述べた。2月以降に通院による治療を始め、公務を続けるという。27年7月の任期満了に伴う知事選で3期目を目指す意欲は変わらないとした上で「治療を続けながら公務をこなし、選挙の準備をしていく」