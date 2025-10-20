ラブホテル騒動の渦中にいる前橋市の小川晶市長（42）を巡り、驚くべき“口封じ”とも思われる工作があったことが、群馬県の山本一太知事（67）によって明らかになった。市長関係者と思われる人物から、知事の後援会幹部へ直接的な働きがけがあったという。【写真】既婚者部下と市長が利用したとされるホテルの一室この「姑息な働き」に、知事は強い不快感と失望を示している。山本知事に頼んでもらえないか？19日、山本知事