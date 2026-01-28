大分市佐賀関で発生した大規模火災の混乱の中、福祉車両を使って住民約30人の避難を支援したとして28日、社会福祉法人のスタッフ9人に警察から感謝状が贈られた。 【写真をみる】佐賀関大規模火災、発生時の現場避難者を車両に案内するスタッフ感謝状贈呈式 延焼迫る現場…港周辺は混乱 火災が発生したのは、2025年11月18日午後5時40分ごろ。住民の約6割を65歳以上で占める佐賀関地区で、火の手は瞬く間に広がった。 こう