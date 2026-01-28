睡眠は人間にとってどれくらい重要なのか。筑波大学の櫻井武教授は「人間は眠ることで、脳の再生を行っている。何日も連続して寝ないでいると、正常な自己意識が持てなくなる」という――。※本稿は、櫻井武『意識の正体』（幻冬舎新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Reagan Liew Zhi Sin※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Reagan Liew Zhi Sin■どんな動物も「睡眠」を放棄できない無防備な姿勢で、外