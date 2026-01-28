様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」のイラストをあしらった、 ポップなデザインのランチグッズシリーズが登場。鮮やかなピンクやイエロー、ブルーを基調としたカラーリングに、 ドット柄やロゴデザインを組み合わせたレトロで賑やかな雰囲気が特徴的なお弁当箱やボトル、普段使いにぴったりなトートバッグなどが