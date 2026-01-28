お湯を入れて暖をとる湯たんぽ。冬の風物詩として私たちの生活に溶け込んでいますが、皆さんは使っていますか？この湯たんぽ、漢字では「湯湯婆」と書きます。なぜこのようになったのでしょうか。その由来を調べてみると、実に切ない情景が浮かんできました。湯たんぽ「お湯の妻」を抱きしめて暖をとる湯たんぽの期限は中国大陸の唐王朝時代（7世紀初頭〜10世紀初頭）と考えられており、元は「湯婆（タンポー）」や「湯婆子（タン