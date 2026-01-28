2024年に放送されたNHK連続テレビ小説、朝ドラの第110作「虎に翼」が映画化されることが発表されました。「虎に翼」は、日本史上初めて女性で法曹の世界に飛び込んだ、三淵嘉子の実話をモデルにしたストーリーで、主人公・寅子を伊藤沙莉が演じました。2026年3月にはスピンオフ作品「山田轟法律事務所」の放送も決定しています。劇場版「虎に翼」公式Xより「虎に翼」の映画化に当たっては、朝ドラから引き続き伊藤沙莉が寅子を演じ