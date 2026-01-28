高支持率を背景に衆院解散に打って出た高市早苗首相（64）の不意を突くかのように立憲民主党と公明党が手を組んで結成された中道改革連合。混沌（こんとん）とする総選挙の行方を、専門家たちはどう見ているのか。＊＊＊【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相以前と比較すると「まるで別人」「高市首相の人気は落ちてきている」今回の選挙の目玉ともいえる中道はどれくらい議席を獲得するのか。公明と立憲を合わせ