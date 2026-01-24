不条理な死というほかない。家賃保証会社に勤めていた小栗壽晃（おぐりとしあき）さん（61）が、あまりに身勝手な動機による犯行の犠牲となってしまった。【写真】事件があった部屋の外はすすだらけ…“修羅場”の現場を見る1月15日、東京都杉並区にあるアパート前で、強制執行に訪れた小栗さんと執行官が職業不詳の住人に刺された事件だ。殺人未遂容疑で現行犯逮捕された山本宏容疑者（41）は、「以前はIT関連企業に勤務