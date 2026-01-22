電気通信大学は2026年1月20日、同大学所属の教授が、大学院への志願者の「事実に基づかない不利益な情報」を受け入れ予定先の教員に対し提供し、入学試験で不合格になるよう働きかけたとして、25年12月16日付けでこの教授を懲戒処分にしていたと発表した。同大学は、教授が提供した情報は事実でないとして、この志願者は合格、試験成績への影響はなかったとしている。教授の動機について大学は「お答えできません」発表によると、