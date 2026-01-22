スタジオジブリ作品の1シーンを、ユーザーの検索意図や文脈をAIが解釈して情報を提供する「セマンティック検索」で見つけられる「Studio Ghibli Search」が公開されました。文章や画像を読み込ませることで、条件に一致するような1シーンを探し出すことが可能です。Studio Ghibli Searchhttps://ghibli-search.anini.workers.dev/検索欄に「青い空」と入力して検索してみます。すると、青い空を映したシーンが並びます。気になるシ