かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む『かまいガチ』。1月21日（水）の放送では、昨年1年間の番組を盛り上げた芸人11人による「運試し大会」の後半戦が放送された。芸人の中で誰が今年一番ツイているかを決めるこの企画。紆余曲折ありつつも、最後の種目「顔面クリーム砲」には、獲得ポイント順の上位5名が進むこととなった。進出したのは、さや香・新山、相席スタート・山添寛、好井まさ