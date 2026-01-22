2025年、東証で上場廃止する企業は100社を超え、過去最多を記録した。中央大学の近廣昌志准教授は「上場企業としての優位性が薄れ始めている。アクティビスト（物言う株主）の拡大や配当性向のプレッシャーから、上場廃止を目論む企業は今後も増えるだろう」という――。写真＝iStock.com／MJ_Prototype※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／MJ_Prototype■投資家が「上場廃止」に注目する理由上場廃止は、多くの場合、市場価