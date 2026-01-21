顔認証などでカギをかける「スマートロック」のシステムでトラブルが起きている。SWITCHBOT（東京都渋谷区）が手がけるスマートロック用の充電式顔認証デバイス「SwitchBot 顔認証パッド」について、ブランド公式Xが2026年1月21日、旧ファームウェア（V24.15未満）で起こりうるトラブルを報告した。バッテリー表示・通知の不具合が生じる場合があり、結果的に、バッテリー切れで解錠できなくなる恐れがあるとしている。同様の事案