東京シティ競馬（TCK）所属の笹川翼騎手が、地方競馬通算2500勝を達成した。1月20日に船橋競馬場で行われた第8Rで、マイレレイに騎乗して1着となり、節目の勝利を挙げた。笹川騎手は2013年4月7日の初騎乗から4671日目での達成となり、TCK所属騎手としては最速記録を更新。これまでの最速記録は高橋三郎元騎手の5921日で、1973年以降の記録を大きく塗り替えた。通算成績は1万7507戦2500勝（2着2303回）で、地方競馬のみの成績と