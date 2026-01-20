“消す”ことを楽しみながら、自分だけの富士山を作ることができる「エアイン 富士山消しゴム」に、お札をイメージした小箱入りセット「エアイン 富士山消しゴム＜限定＞お札富士山」が新登場。東京コミュニケーションアート専門学校との共同企画から誕生した新商品で、“旧千円札”に描かれた富士山がテーマに、消しゴムを使っていくと富士山が徐々に姿を現し、お札のデザインが完成します。2004〜2024年に発行された旧千円札は、