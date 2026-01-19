サンリオキャラクターズが“お寿司”になったカプセルトイ「サンリオキャラクターズお寿司キーチェーン」が、1月下旬から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。【写真】マイメロディやポムポムプリンも！全6種ラインナップ■回転寿司屋さんにも今回登場する「サンリオキャラクターズお寿司キーチェーン」は、サンリオの人気キャラクターたちが、美味しそうなお寿司のネタに変身したデザインのカプセルトイ。