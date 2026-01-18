反政府デモの参加者ら＝8日、イランテヘラン（AP＝共同）【テヘラン共同】ロイター通信は18日、イラン当局者の話として、反政府デモの死者が少なくとも5千人になったと報じた。うち約500人は治安要員としている。トランプ米大統領は17日、ニュースサイトのポリティコに「（イランは）新しい指導者を探す時だ」と述べ、最高指導者ハメネイ師の交代を要求した。トランプ氏は、イラン指導部が「弾圧と暴力」に頼って統治してい